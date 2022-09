Scholz-Reise in Golfstaaten

Bundeskanzler Scholz bei seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Während des Besuchs von Scholz in dem Golfstaat schloss der Energiekonzern RWE einen Vertrag über eine kleine LNG-Lieferung ab. Sie umfasst 137.000 Kubikmeter - das entspricht einer Energiemenge von 1,3 Millionen Kilowattstunden - und soll im Dezember am neuen Terminal in Brunsbüttel bei Hamburg eintreffen. Laut RWE wurde ein Memorandum über mehrjährige Lieferungen ab 2023 unterzeichnet.

Scholz sagte in Abu Dhabi, man habe eine ganze Reihe von Projekten vorangebracht. Es sei wichtig, bei der Energieversorgung auf möglichst viele Anbieter zu setzen. Die Abhängigkeit von einem Lieferanten werde Deutschland sicherlich nicht wieder passieren, sagte Scholz. Bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezog Deutschland noch 55 Prozent seines Erdgases aus Russland. Inzwischen sind die Lieferungen von dort zum größten Teil eingestellt.

Auf seiner zweitägigen Reise über die arabische Halbinsel traf Scholz mittlerweile in Katar ein. Gestern war er in Saudi-Arabien. Die drei Golf-Staaten sind wichtige Exporteure von Erdöl und Erdgas. Die Bundesregierung strebt konkrete Vertragsabschlüsse an. Deutschland will sich dabei auch als potenzieller Abnehmer von grünem Wasserstoff positionieren.

Differenzen gibt es mit den Länder beim Thema Menschenrechte. In Katar könnte es etwa um die Fußball-Weltmeisterschaft gehen, die in diesem Jahr in dem Emirat stattfindet. Die Wahl des Austragungsorts ist umstritten, da Katar unter anderem die Ausbeutung von Arbeits-Migranten vorgeworfen wird.

