Getreidespeicher in der Ukraine (Efrem Lukatsky / AP / dpa)

Deutschland werde in Abstimmung mit dem Welternährungsprogramm zusätzliche zehn Millionen Euro für weitere Getreidelieferungen aus der Ukraine bereitstellen, sagte Scholz in einer Videobotschaft. Ein von der Bundesrepublik gesponsertes Schiff des Welternährungsprogramms sei derzeit auf dem Weg, um ukrainisches Getreide nach Äthiopien zu bringen. Auch Frankreichs Präsident Macron kündigte zusätzliche finanzielle Unterstützung für das Exportprogramm an. Er sagte in Paris, sein Land werde sechs Millionen Euro für Getreidelieferungen in den Jemen und in den Sudan bereitstellen.

Die Ankündigungen stehen im Zusammenhang mit der neuen Initiative "Getreide aus der Ukraine": Sie hat das Ziel, ukrainische Getreidespenden über den Schwarzmeerkorridor an Entwicklungsländer auf den Weg zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.