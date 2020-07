Der Zentralrat der Juden in Deutschland begeht heute sein 70-jähriges Bestehen.

Wegen der Corona-Pandemie wird es keine öffentlichen Feierlichkeiten geben, sondern nur ein Gedenken auf digitalem Wege. Der Organisation gehören inzwischen 105 jüdische Gemeinden mit rund 100.000 Mitgliedern an. Die frühere Präsidentin des Zentralrats, Knobloch, schrieb in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag", niemand habe mit einer solchen Lebensdauer gerechnet, als die Organisation am 19. Juli 1950 gegründet wurde, also nur fünf Jahre nach dem Ende des Holocaust. Es sei das größte Kompliment für Deutschland, dass die jüdische Gemeinschaft in den letzten 70 Jahren nicht verschwunden sei, sondern vielmehr heute größer, vielfältiger und vor allem sichtbarer sei als früher.



Der religionspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Strasser, nannte den Zentralrat einen wichtigen Impulsgeber in öffentlichen Debatten. Jüdisches Leben sei dadurch wieder in Deutschland verankert und wahrnehmbar geworden. Beschämend sei allerdings, dass der Zentralrat seit Jahren wieder vermehrt vor Antisemitismus in der Gesellschaft warnen müsse.