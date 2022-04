Ein Gepard-Luftabwehr-Panzer (Archivbild). (picture alliance / dpa / Carsten Rehder)

Mit der Lieferung schweren Kriegsgeräts rückt die Bundesregierung von ihrer bisherigen Haltung ab. US-Verteidigungsminister Austin würdigte das deutsche Engagement für die Ukraine. Die 50 zugesagten Panzer vom Typ Gepard würden die ukrainischen Streitkräfte stärken. Das Waffensystem war 2010 von der Bundeswehr außer Dienst gestellt worden. Die technisch aufgearbeiteten Flugabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehr könnten nun vom Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann an die Ukraine geliefert werden.

Zudem sei mit Ländern im Osten ein Ringtausch vereinbart worden, erklärte Lambrecht. "Sie geben Gerät aus sowjetischer Produktion an die Ukraine und wir füllen diese Lücken auf", sagte die SPD-Politikerin. Damit solle die Ukraine schnell an schwere Waffen kommen, die keine lange Ausbildung erfordern. Auch in einem Antrag der Ampelkoalition für die Sitzung des Bundestages am Donnerstag wird die Lieferung schwerer Waffen explizit befürwortet. Die Regierung rückt damit von ihrer ursprünglichen Position ab.

Rheinmetall will auch Leopard-Panzer liefern

Vor wenigen Tagen war ein Antrag des Rüstungskonzerns Rheinmetall bei der Bundesregierung auf die Lieferung 88 gebrauchter Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine bekannt geworden. Bislang war nur von Marder-Schützenpanzern die Rede. Wie die Tageszeitung "Die Welt" und die Deutsche Presse-Agentur weiter berichten, wurde die Ausfuhr-Genehmigung bereits Ende vergangener Woche beim zuständigen Wirtschaftsministerium beantragt.

Schweiz verweigert Weitergabe von Munition

Dennoch gibt es ein nicht unerhebliches Problem: Das Herzstück des Panzers aus den 1970er-Jahren besteht aus Schweizer Technik. Die 35-Millimeter-Zwillingskanone des Gepards sowie die dazugehörige Munition wurden von der damaligen Oerlikon-Bührle hergestellt. Heute gehört die Firma zum Rheinmetall-Konzern.

Die Regierung in Bern untersagt Deutschland die Weitergabe von in der Schweiz hergestellter Munition an die Ukraine. Das Veto bezieht sich auch auf Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard, wie das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft mitteilte. Die Anfrage Deutschlands sei mit Verweis auf die Schweizer Neutralität abschlägig beantwortet worden.

Unklar ist, welche Munition Deutschland nach dem Veto aus Bern nun in die Ukraine schickt. Militärexperten vermuten, es könnte sich um Munition handeln, die vor längerer Zeit noch ohne Einschränkungen für die Wiederausfuhr exportiert wurde. Denkbar wäre auch Munition, die zu Teilen in der Schweiz produziert, aber im Ausland endgefertigt wurde. Doch ob die Menge ausreicht, ist fraglich.

