Ein deutscher Leopard-Panzer (Archivbild) (picture alliance / dpa / Lech Muszynski)

Die genehmigten Exporte summierten sich auf einen Wert von 9,35 Milliarden Euro, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte . Im Vorjahr waren es 5,82 Milliarden Euro.

Ampelkoalition genehmigte Exporte von gut 300 Millionen Euro

Von der Gesamtsumme geht der Großteil auf Genehmigungen der alten Bundesregierung aus Union und SPD zurück. Die neue Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP erlaubte in den ersten drei Wochen nach ihrer Amtsübernahme Rüstungsexporte für 309 Millionen Euro.

Rüstungsgüter im Volumen von 3,4 Milliarden Euro gingen demnach in EU-Länder, an Nato-Partner oder gleichgestellte Länder. In Drittländer gingen Lieferungen im Wert von 5,95 Milliarden Euro. Hauptabnehmer war Ägypten.

Das Wirtschaftsministerium kündigte an, bis zum Sommer Eckpunkte für ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorzulegen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.