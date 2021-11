Bewohnerin und Pflegekraft in einem Pflegeheim. (dpa / Christoph Schmidt)

Das zeigten neue Berechnungen, die das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt habe, berichtet die Zeitung "Welt am Sonntag". Seit 2011 sei die Zahl der offenen Stellen in der Kranken- und Altenpflege um knapp 40 Prozent gestiegen. Helfer seien hier nicht inbegriffen, hieß es.

