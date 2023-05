Bundeskanzler Scholz beim 14. Petersberger Klimadialog. (Kay Nietfeld/dpa)

Bundeskanzler Scholz kündigte auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin an, dass die Summe in den sogenannten Grünen Klimafonds fließen werde. Das Geld solle Schwellen- und Entwicklungsländern zugute kommen, damit diese etwa eine

klimafreundlichere Wirtschaft aufbauen könnten, erklärte der Kanzler.

In Berlin hatten Vertreter aus mehr als 40 Staaten getagt. Das zweitägige Treffen diente zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz, die Ende des Jahres in Dubai stattfindet. Erörtert wurden Schritte, um die Pariser Klimaziele von 2015 zu erreichen, einschließlich des 1,5-Grad-Ziels.

