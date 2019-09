In Berlin ist die deutsch-französische Parlamentarierversammlung zu ihrer zweiten Sitzung zusammengekommen.

Ihr gehören jeweils 50 Abgeordnete des Bundestags und der französischen Nationalversammlung an. Im März hatte sie sich unter Leitung der Parlamentspräsidenten beider Länder in Paris konstituiert. Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine gemeinsame Entschließung zur Umsetzung des deutsch-französischen Vertrags von Aachen.



Die Parlamentarierversammlung soll zwei Mal jährlich tagen, jeweils abwechselnd in Deutschland und Frankreich.