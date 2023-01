Die deutschen Handballer freuen sich über ihren Sieg gegen die Niederlande. (IMAGO / camera4+ / IMAGO / Tilo Wiedensohler)

Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason gewann im polnischen Kattowitz gegen die Niederlande mit 33:26. In der Runde der letzten Acht trifft Deutschland am Mittwoch in Danzig entweder auf Olympiasieger Frankreich oder Vize-Europameister Spanien.

Zuvor hatten Norwegen und Ägypten vorzeitig das Viertelfinale erreicht.

