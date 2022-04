Energiepolitik

Öktanker beim Einfahren in den Rostocker Hafen (picture alliance / dpa / Bernd Wüstneck)

Die Bundesregierung folge damit einer Zusage der 31 Mitgliedsländer der Internationale Energieagentur, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Abend in Berlin mit. Demnach wollen die IEA-Staaten weitere 120 Millionen Barrel Erdöl freigeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern. Der deutsche Beitrag von 5,4 Prozent entspreche dem Anteil am Mineralölverbrauch der IEA-Länder, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.