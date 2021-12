In Afghanistan droht eine große humanitäre Katastrophe. Viele Menschen versuchen deshalb, das Land zu verlassen. (dpa/Petros Giannakouris)

Die Papiere wurden Ortskräften und besonders gefährdeten Personen ausgehändigt, berichten die Zeitungen der "Funke Mediengruppe" und berufen sich auf Angaben vom Auswärtigen Amt. Die meisten Visa hat demnach die deutsche Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ausgestellt, weitere Dokumente wurden in Neu-Delhi in Indien ausgegeben, vor allem im Bereich Familiennachzug.

Die Einreise für afghanische Staatsangehörige nach Usbekistan und Indien sei aktuell nicht möglich, hieß es, deshalb obliegt es derzeit vor allem der Botschaft in Islamabad, einen Großteil der Visaanträge zu bearbeiten.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.