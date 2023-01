Schnelle Eingreiftruppe: Die Speerspitze der NATO (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)

Die Bundeswehr stellt damit etwa 8000 Männer und Frauen für die insgesamt rund 11.500 Soldaten zählende Truppe. Diese muss in 48 bis 72 Stunden bereit sein, um dorthin verlegt zu werden, wo das Bündnis sie jeweils benötigt. Der Aufbau der Eingreiftruppe mit dem Namen "Very High Readiness Joint Task Force", abgekürzt VJTF geht auf Beschlüsse beim NATO-Gipfel in Wales im September 2014 zurück. Damit reagierte das Bündnis seinerzeit auf die russische Annexion der Krim. An der Eingreiftruppe beteiligen sich in diesem Jahr insgesamt neun NATO-Staaten. Die deutsche Panzergrenadierbrigade 37 stellt allein 4000 Soldaten dafür ab.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.