Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. (picture alliance/dpa/Stefan Sauer)

Damit ist Deutschland nach Angaben des finnischen "Centre for Research on Energy and Clean Air" Russlands größter Kunde - gefolgt von Italien und China, die von Russland für 6,9 beziehungsweise 6,7 Milliarden Euro Energieträger kauften.

Insgesamt nahm Russland der Studie zufolge seit Beginn des Krieges am 24. Februar durch den Verkauf von Erdgas, Erdöl und Kohle 63 Milliarden Euro ein. Davon kamen 71 Prozent aus der EU.

Das finnische Institut nutzte für seine Studie Daten über Schiffsbewegungen, den Gasdurchfluss durch Pipelines und Schätzungen auf der Basis früherer Angaben.

