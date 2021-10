Ein Sturmtief hat heute in Deutschland für Schäden und Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei gab es mehrere Verletzte. Vielerorts stürzten Bäume um, Straßen waren nicht passierbar.

Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr in mehreren Bundesländern zeitweise ein - etwa in Nordrhein-Westfalen. Auf einigen Strecken fahren dort wieder Züge. Auch im Regionalverkehr kam es in vielen Regionen zu Ausfällen und Verspätungen, darunter in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, wie der Konzern mitteilte. Im Saarland, in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern kommt es ebenfalls zu Zugausfällen und Verspätungen. Nach Angaben der Bahn ist nicht absehbar, wann der Schienenverkehr wieder reibungslos läuft. Aktuelle Informationen der Bahn gibt es hier.



Auch Straßen sind in Deutschland wegen umgestürzter Bäume nicht passierbar. In der Gemeinde Schwentinental in Schleswig-Holstein beschädigte nach Angaben der Feuerwehr ein Tornado mehrere Häuser. Die Sturmfront zog dem Deutschen Wetterdienst zufolge mit Windgeschwindigkeiten von teils mehr als hundert Kilometern pro Stunde von West nach Ost über Deutschland hinweg. Das Bundesamt für Seeschifffahrt warnte vor einer Sturmflut an der Nordsee sowie im Weser- und Elbgebiet.

Probleme auch in anderen europäischen Ländern

Verkehrsstörungen werden auch aus anderen europäischen Ländern gemeldet, etwa aus Frankreich. Im Norden des Landes sind zudem rund 250.000 Haushalte ohne Strom. In den Niederlanden gab es nach Behördenangaben mehrere Verletzte. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol mussten Flüge gestrichen werden. Auch der Zugverkehr wurde durch das Sturmtief beeinträchtigt. In

Tschechien gab es ebenfalls Sachschäden und Verkehrsbehinderungen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.