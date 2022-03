Das Auswärtige Amt und das Innenministerium wollen gemeinsam russischen Journalisten helfen. (Markus Heine dpa/lbn)

Das erklärten Sprecher des Außen- und Innenministeriums in Berlin. Die "weitgehenden Eingriffe in Presse und Medienfreiheit" seien mit großer Besorgnis wahrgenommen worden, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts. Die deutsche Botschaft in Moskau stimme sich eng mit Journalisten ab, um ein "pragmatisches und rasches Vorgehen" bei der Vergabe von Visa zu ermöglichen. Man tue derzeit alles, um Journalisten vor Ort zu beraten und auch bei der Ausreise zu helfen.

Der Sprecher des Innenministeriums versicherte, dass es für russische Journalisten "selbstverständlich" die Möglichkeit gebe, in Deutschland Schutz zu erhalten - beispielsweise über einen Asylantrag aufgrund von politischer Verfolgung.

Russlands Präsident Putin hatte Anfang März mehrere Gesetze zur weiteren Einschränkung der freien Meinungsäußerung in Russland unterzeichnet. Bis zu 15 Jahre Haft drohen für die Verbreitung von angeblichen Falschinformationen über die russischen Streitkräfte.

