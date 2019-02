Die Historikerin Rebekka Habermas hat eine breite gesellschaftliche Diskussion über den Kolonialismus gefordert.

Habermas sagte im Deutschlandfunk, es müsse Institutionen geben, die Kolonialgeschichte aufarbeiteten, Bildungseinrichtungen und Ausstellungsmacher berieten, Lehrerfortbildungen und neue Forschung initiieren - und zwar zusammen mit den kolonialisierten Regionen. Es gebe zwar eine ganze Reihe von Schul-Lehrplänen, in denen Kolonialgeschichte auftauche. Das Thema, falle aber häufig hinten herunter, so die Historikerin. Erstsemester der Universitäten, an denen sie unterrichtet habe, besäßen nicht "mehr als eine rudimentäre Kenntnis der Kolonialgeschichte“. Bislang werde die Debatte vor allem in den Feuilletons ausgetragen und beschäftige sich damit, "wie wir mit den kolonialen Objekten umgehen".



Habermas fügte hinzu, man müsse zur "Ehrenrettung der Regierung sagen, dass erstmals überhaupt in einem Regierungsvertrag zwischen CDU und SPD festgehalten wurde, dass Kolonialgeschichte aufgearbeitet werden muss". Es gebe eine Reihe von Initiativen im Auswärtigen Amt und seitens der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, "die Erinnerungskultur überhaupt erst mal in Gang zu setzen". Diese Diskussion müsse nun auch in der breiten Gesellschaft ankommen, in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ankommen.

"Nur ein Bruchteil der Kulturgüter wird zurückgefordert"

Auch in den Museen und unter Wissenschaftlern herrsche ein "großer Mangel an Kenntnis über Objekt-Herkünfte". Die Tochter des Soziologen und Philosophen Jürgen Habermas nannte es einen Skandal nicht nur für deutsche Museen, sondern für die ganze europäische Ebene, "dass wir über die wenigsten Objekte auch nur den blassesten Schimmer haben, wo sie herkommen und wie sie vor allem nach Europa gekommen sind". Nach Angaben von Habermas befinden sich "weit über zwei Millionen" Kulturgüter unrechtmäßig in Deutschland. Es sei unwahrscheinlich, dass "auch nur ein Bruchteil" davon zurückgefordert werde.



Die Forscherin führte aus, es sei wichtig, mit den Herkunftsregionen der Objekte gemeinsam über deren Zukunft zu sprechen. Dadurch werde ein neuer Dialog mit Afrika, Ozeanien und den Amerikas ermöglicht. "Das ist eine Chance, in einen ganz neuen Kontakt zu kommen."

"Raum der Stille" im Humboldt-Forum ist "zynisch"

In diesem Zusammenhang kritisisierte Habermas den im Berliner Humboldt-Forum geplanten "Raum der Stille" als "zynisch". Es gehe nicht um Stille, sondern "um Streit, der lautstark geführt werden muss". Das Humboldt-Forum ist ein kulturelles Projekt im Rahmen des Wiederaufbaus des Stadtschlosses in Berlin. Dort sollen ab Ende 2019 dauerhaft Ausstellungen über außereuropäische Kulturen gezeigt werden, die sich bislang im Ethnologischen Museum und im Museum für Asiatische Kunst befinden.