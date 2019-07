Im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen ist heute die höchste Temperatur in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung gemessen worden.

An einer dortigen Messstation der Bundeswehr waren es 40,5 Grad, wie der

Deutsche Wetterdienst mitteilte. Damit wurden voraussichtlich die 40,3 Grad übertroffen, die vor vier Jahren im unterfränkischen Kitzingen gemessen worden waren. Die Bestätigung des Wertes steht noch aus. Morgen wird es laut DWD regional noch etwas heißer. Möglicherweise habe der heutige Rekord nur einen Tag Bestand, heißt es. Der Wetterdienst gab für ganz Deutschland eine Hitzewarnung heraus.



In Berlin rief der regierende Bürgermeister Müller die Bevölkerung auf, wohnungslose Menschen mit Wasserflaschen zu versorgen. Auf der Donau in Niederbayern drohen derzeit wegen fallender Pegelstände Unterbrechungen für die Schiffahrt. In Bayern verboten mehrere Landratsämter, Wasser aus Bächen und Flüssen zu entnehmen. Das derzeitige Niedrigwasser bedrohe Pflanzen und Tiere, hieß es.