Der gestern gemeldet Hitzerekord in Deutschland ist bereits wieder Makulatur. Den noch unbestätigten Angaben des Deutschen Wetterdiensts zufolge sind die 40,5 Grad Celsius, die gestern aus Geilenkirchen gemeldet wurden, bereits mehrfach übertroffen worden.

Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurden demnach im niedersächsischen Lingen am Nachmittag 41,5 Grad, gemessen. Auf Platz zwei der vorläufigen Hitzerekordliste liegt derzeit den Angaben des DWD aus Offenbach zufolge Bonn-Roleber, wo das Thermometer auf 40,9 Grad stieg. Eine Bestätigung der Werte steht noch aus.



Für heute gilt auch wieder in fast ganz Deutschland eine Hitzewarnung des Wetterdienstes. Weil die Weser so warm geworden ist, soll das Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen morgen vorübergehend abgeschaltet werden.