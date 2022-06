Der Nationaltrainer Hansi Flick hofft auf eine Belohnung für den Aufwand. (Attila KISBENEDEK / AFP)

Bundestrainer Flick sagte vor dem Spiel, Siege seien "immer wichtig für ein Team, sind immer dazu da, das eigene Selbstvertrauen aufzubessern." Er hofft auf eine Belohnung für den Aufwand, so Flick. Die Partie findet am Abend in Mönchengladbach statt und wird im ZDF live übertragen.

