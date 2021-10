Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Monat September sprunghaft gestiegen.

Sie erhöhten sich um 23,1 Prozent auf 78,2 Milliarden Euro, wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Der Vorjahreszeitraum war durch Belastungen in der Coronavirus-Krise schwach. Hohe Zuwächse gab es nun vor allem bei der Lohn- und Umsatzsteuer.



Im August hatte das Plus gut acht Prozent betragen. In den ersten neun Monaten zusammen legten die Einnahmen von Bund und Ländern auf gut 541 Milliarden Euro zu, das sind 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.