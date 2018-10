Ostdeutsche gehen früher in Rente als Westdeutsche.

Wie das Dresdner Ifo-Institut mitteilte, nutzten im vergangenen Jahr 42 Prozent aller Neurentner im Osten die abschlagsfreie Rente mit 63. In Westdeutschland waren es demnach nur 30 Prozent. Bei der frühzeitigen Rente mit Abschlägen liege die Quote im Osten bei 27 Prozent, im Westen bei 17. Laut Ifo arbeiteten bis zur Regelaltersgrenze in den ostdeutschen Ländern 24 Prozent aller Neurentner, in Westdeutschland waren es 45 Prozent.



Zur Erklärung hieß es, dass in Ostdeutschland mehr Personen die Voraussetzungen für die Rente mit 63 aufwiesen, da es in der DDR üblich gewesen sei, frühzeitig ins Erwerbsleben zu starten.