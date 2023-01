Niedersachsens Innenminister Pistorius wird neuer Verteidigungsminister. (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)

Der SPD-Politiker sagte, das Amt des Verteidigungsministers sei schon in Friedenszeiten eine große Herausforderung und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist - indirekt - noch einmal besonders. Ihm liege die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Soldatinnen und Soldaten besonders am Herzen. Pistorius ist derzeit noch Innenminister von Niedersachsen und soll am Donnerstag als Nachfolger von Verteidigungsministerin Lambrecht vereidigt werden.

Die Entscheidung von Bundeskanzler Scholz ist bei den Regierungsparteien auf Zustimmung gestoßen, allerdings kam von Seiten der Grünen die Kritik, dass das Bundskabinett nun nicht mehr paritätisch mit Männern und Frauen besetzt sei. Die Opposition warf Pistorius mangelnde Fachkennnis vor. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Wadephul, erklärte, erneut spielten Sachkompetenz und Erfahrung mit der Bundeswehr keine Rolle. Ähnlich äußerte sich die AfD-Vorsitzende Weidel.

