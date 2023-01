Niedersachsens Innenminister Pistorius wird neuer Verteidigungsminister. (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)

Der SPD-Politiker sagte, das Amt des Verteidigungsministers sei schon in Friedenszeiten eine große Herausforderung und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg indirekt beteiligt sei noch einmal besonders. Ihm liege die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Soldatinnen und Soldaten besonders am Herzen, betonte Pistorius. Der 62-Jährige ist derzeit noch Innenminister von Niedersachsen und soll am Donnerstag als Nachfolger von Verteidigungsministerin Lambrecht vereidigt werden.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.