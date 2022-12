Fußball-WM

Deutschland scheidet aus dem Turnier aus. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Nationalspieler Serge Gnabry (10. Minute) hatte die deutsche Mannschaft mit einem Kopfballtor früh in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit drehten Yeltsin Tejeda (58.) und Juan Vargas (70.) zunächst das Spiel zugunsten von Costa Rica. Die weiteren Treffer für Deutschland landeten Kai Havertz (73/84.) und Niclas Füllkrug (89.). Schon vor vier Jahren beim Turnier in Russland hatte Deutschland das Achtelfinale verpasst.

Bundestrainer Flick erklärte nach dem erneuten Ausscheiden, die Enttäuschung sei riesengroß. Es habe der Mannschaft an Effizienz im Turnier gefehlt. Einen Rücktritt als Trainer schloss er aus. Stürmer Thomas Müller deutete hingegen sein Karriereende an. "Für mich ist das eine absolute Katastrophe", sagte der Weltmeister von 2014 in der ARD und ergänzte: "Falls das mein letztes Spiel gewesen sein sollte", wolle er sich bereits bei den deutschen Anhängern bedanken.

Japan gewinnt gegen Spanien

Im weiteren Spiel des Abends gewann Japan 2:1 gegen den ehemaligen Fußball-Weltmeister Spanien. Beide Mannschaften erreichten das Achtelfinale - ebenso wie Kroatien und Marokko. Am Nachmittag gewann Marokko gegen Kanada mit 2:1. Kroatien spielte 0:0 gegen Belgien.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.