Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, hat die Bundesregierung aufgefordert, im Fall eines Konjunkturabschwungs mit höheren Staatsausgaben gegenzusteuern.

Das Geld könne beispielsweise in die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur oder die Kinderbetreuung investiert werden, sagte Lagarde der Wochenzeitung "Die Zeit".



Lagarde kündigte zugleich an, dass der IWF seine Wachstumsprognose für Deutschland "wahrscheinlich noch weiter nach unten korrigieren" werde. Im Januar war diese bereits von 1,9 auf 1,3 Prozent für das laufende Jahr gesenkt worden.



Durch den momentan sehr niedrigen Zinssatz in der Eurozone könnten die Notenbanken diesen nicht weiter senken. Somit seien die Regierungen gefordert, mehr zu tun, so Lagarde.