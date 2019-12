In Deutschland droht Kindern aus Elternhäusern mit geringerem Bildungsgrad häufiger Armut als im europäischen Durchschnitt.

Das berichtet das Deutsche Kinderhilfswerk unter Berufung auf Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Demnach beträgt in solchen Familien die Armutsgefährdungsquote in Deutschland fast 61 Prozent, im EU-Durchschnitt sind es gut 51 Prozent. Verfügen die Eltern über einen mittleren oder hohen Bildungsgrad, steht Deutschland dagegen besser da als im europäischen Durchschnitt.



Nach Ansicht des Kinderhilfswerks zeigen die Zahlen, dass die Bekämpfung von Armut vorrangig in Familien ansetzen muss, in denen die Eltern über eine geringere Bildung verfügen. Der Präsident der Organisation, Krüger, forderte armutsfeste Löhne, bezahlbaren Wohnraum und mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem.