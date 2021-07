In Sachsen-Anhalt entscheiden CDU und FDP am Abend jeweils im Landesvorstand, ob sie in Koalitionsverhandlungen über ein schwarz-rot-gelbes Bündnis eintreten werden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, gilt die Zustimmung zu den Gesprächen in beiden Parteien als sicher. Die SPD-Spitze in Sachsen-Anhalt hatte bereits über die Verhandlungen beraten und dem Parteitag morgen zur Zustimmung geraten. Sollten sich die drei Parteien dafür entscheiden, könnten die Koalitionsverhandlungen nächste Woche beginnen. Es wäre die erste schwarz-rot-gelbe Landesregierung in Deutschland seit mehr als 60 Jahren. Bisher regiert die CDU in Magdeburg mit SPD und Grünen.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.