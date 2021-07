Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert das neue Verpackungsgesetz zur Vermeidung von Einwegplastik als unzureichend. Die FDP fordert eine Verbesserung des Recycling-Systems.

Die Kreislaufwirtschaftsexpertin von Greenpeace, Wohlgemuth, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), notwendig und zielführender wäre ein flächendeckendes Mehrwegsystem. Andernfalls würden Einwegprodukte aus Plastik nur durch solche aus Papier oder Aluminium ersetzt. Die umweltpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Skudelny, erklärte ebenfalls im Deutschlandfunk, zusätzlich zum Verbot von Plastik-Einweggeschirr müsse in Deutschland dringend das Recycling-System verbessert werden. Zudem müssten Städte und Kommunen endlich Menschen, die ihren Müll in der Umwelt entsorgten, konsequent bestrafen und die bestehenden Bußgeldkataloge anwenden.

Neues Verpackungsgesetz seit heute in Kraft

In Deutschland gilt seit heute das neue Verpackungsgesetz, das zu einem Rückgang der Menge an Plastikmüll führen soll. Bestimmte Einweg-Kunststoffprodukte wie Besteck, Trinkhalme und Getränkebecher sind ab sofort verboten. Lagerbestände dürfen aber noch verbraucht werden.



Weiterhin erlaubt sind unter anderem Feuchttücher, Hygieneeinlagen und Tabakprodukte mit Filter. Die Verbraucher müssen aber auf der Verpackung oder auf dem Produkt selbst über den Kunststoffgehalt und die Folgen der unsachgemäßen Entsorgung in der Umwelt informiert werden.



Mit den Änderungen werden Vorgaben der EU umgesetzt.



