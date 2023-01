Wird die Bundesregierung nun doch Panzer an Kiew liefern? (picture alliance/dpa | Philipp Schulze)

Außerdem erklärte die Bundesregierung, nach der Ankündigung der USA zur Lieferung von Patriot-Luftabwehrraketen an die Ukraine werde nun auch Deutschland eine weitere Patriot-Flugabwehrraketenbatterie zur Verfügung stellen. Damit wollten Berlin und Washington "weiter unterstützend auf den dringenden Bedarf der Ukraine an Luftverteidigungsfähigkeiten" reagieren.

Bundeswirtschaftsminister Habeck bezeichnete die geplante Panzerlieferung als gute Entscheidung. Deutschland habe seit Kriegsbeginn die Unterstützung im Zusammenspiel mit seinen Partnern immer stärker ausgeweitet, sagte der Grünen-Politiker. Es sei folgerichtig, dass man nun auch diesen Schritt gehe. Der Co-Parteichef der Grünen, Nouripour, betonte in Berlin, man müsse der Regierung in Kiew beistehen, mit allem, was sie brauche. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, nannte es eine große Erleichterung, dass die Bundesregierung und speziell das Bundeskanzleramt den Weg endlich frei mache für Panzerlieferungen. Die FDP-Politikerin sagte, die Entscheidung komme zwar spät, aber nicht zu spät. Sie forderte, auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zu liefern.

Medienbericht: Lieferung umfasst bis zu 40 Marder-Panzer

Wie viele Panzer Deutschland an die Ukraine liefern will, wurde nicht mitgeteilt. Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" sollen es bis zu 40 Marder-Panzer sein, um damit ein Panzergrenadierbataillon voll auszustatten. Die Lieferung könnte demnach Modelle aus Bundeswehr- und Industriebeständen umfassen. Vorgesehen ist der deutsch-amerikanischen Erklärung zufolge, dass ukrainische Einheiten von der Bundeswehr an den Marder-Panzern ausgebildet werden sollen.

Bundesregierung hatte Rheinmetall-Angebot im Sommer noch abgelehnt

Der "Marder"-Hersteller Rheinmetall hatte im vergangenen Sommer rund hundert Exemplare des Schützenpanzers aus Altbeständen für eine Lieferung angeboten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung dies abgelehnt. Mittlerweile sind 40 davon für einen Ringtausch mit Griechenland reserviert. Aus Industriekreisen hieß es, Rheinmetall könne in den nächsten sieben Monaten 40 Marder wieder auf Stand bringen.

Bundeskanzler Scholz hatte bislang darauf verwiesen, dass auch die Alliierten keine Schützen- oder Kampfpanzer lieferten. Stattdessen hatte Deutschland der Ukraine unter anderem bereits 30 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard überlassen. Zuletzt hatte Frankreich der Ukraine allerdings schwer bewaffnete Spähpanzer zugesagt.

