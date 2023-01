Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es sei ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, betonte Scholz in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Daran änderten auch deutsche Waffenlieferungen nichts. Dem Berliner "Tagesspiegel" sagte Scholz, ein deutscher Kanzler, der seinen Amtseid ernst nehme, müsse alles dafür tun, dass aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine kein Krieg zwischen Russland und der NATO werde. Zugleich kündigte er an, weiterhin in direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten auf ein Ende des Krieges hinzuwirken. Er werde wieder mit Putin telefonieren, weil es nötig sei, dass miteinander gesprochen werde, so der Bundeskanzler.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.