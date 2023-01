Bundeskanzler Scholz beim Kabinettstreffen in Berlin. (AP / Markus Schreiber)

Die Bundesregierung habe entschieden, Kampfpanzer vom Typ "Leopard 2" zur Verfügung zu stellen. Das sei das Ergebnis intensiver Beratungen, die mit den engsten europäischen und internationalen Partnern stattgefunden hätten.

Die Bundesregierug wird in einem ersten Schritt eine Kompanie mit 14 Leopard-2-A6-Panzern zur Verfügung stellen, die aus Beständen der Bundeswehr stammen. Weitere europäische Partner werden ihrerseits Panzer vom Typ Leopard-2 übergeben. Die Ausbildung der ukrainischen Besatzungen soll in Deutschland zügig beginnen. Zu dem Paket werden neben der Ausbildung auch Logistik, Munition und Wartung der Systeme gehören. Am frühen Nachmittag wird sich der Kanzler den Fragen der Abgeordneten im Bundestag stellen. Später wird über dieses Thema auch in einer Aktuellen Stunde debattiert.

Unbestätigten Berichten zufolge wollen auch die USA Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Die "New York Times" spricht von einem Umfang von 30 bis 50 Abrams-Panzern, den die Lieferung umfassen soll.

Botschafter Makeiev erfreut über "Panzerkoalition"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, äußerte sich erfreut über die militärische Unterstützung des Westens. Makeiev sagte, diese "große Panzerkoalition" werde der Ukraine helfen, die russische Offensive abzuwehren und die besetzen Gebiete zu befreien. Wie die anderen westlichen Waffensysteme würden auch die Panzer helfen, Menschenleben zu retten. In den unterschiedlichen Waffensystemen der verschiedenen Länder sieht Makeiev kein Problem - auch nicht mit Blick auf eine mögliche Lieferung schwerer US-Kampfpanzer vom Typ Abrams. Die ukrainischen Militärs und Soldaten hätten bewiesen, dass sie mit verschiedenem Gerät umgehen könnten, so Makeiev.

