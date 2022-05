Verteidigungsministerin Lambrecht sagte in Berlin, der Tausch sei ein gutes Beispiel dafür, wie man der Ukraine schnell und unkompliziert beistehen könne. Tschechien will der Ukraine schwere Waffen aus ehemaligen sowjetischen Beständen liefern, mit denen die ukrainischen Soldaten vertraut sind. Damit keine Lücken in der Verteidigungsfähigkeit Tschechiens entstehen, liefert Deutschland neben Leopard-Panzer auch Munition und Ersatzteile. Außerdem soll die Bundeswehr die Ausbildung tschechischer Soldatinnen und Soldaten unterstützen.