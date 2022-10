Ein von russischen Raketen getroffenes Elektrizitätswerk in der ukrainischen Region Charkiw. (AP / Kostiantyn Liberov)

Die Geräte seien bereits im Land und für den Zivilschutz in den Gebieten Donezk, Kiew, Luhansk, Tschernihiw und Tscherkassy bestimmt, teilte die deutsche Botschaft in Kiew per Twitter mit. Die Generatoren verschiedener Leistungsstärken seien vom Auswärtigen Amt finanziert und vom Technischen Hilfswerk in die Ukraine gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.