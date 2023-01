Die Bundesregierung will 40 Schützenpanzer vom Typ Marder an die Ukraine liefern. (imago images / Sven Eckelkamp / Sven Eckelkamp via www.imago-images.de)

Wie Regierungssprecher Hebestreit in Berlin mitteilte, soll die Lieferung noch im ersten Quartal und die Ausbildung der ukrainischen Soldaten hierzulande erfolgen. Die Entscheidung sei auch deshalb erfolgt, da die Ringtausch-Lieferungen von osteuropäischen NATO-Ländern langsam an ihr Ende kämen. Unklar war zunächst, wie viele Marder jeweils aus Beständen der Bundeswehr und der Industrie kommen. Derweil verteidigten Vertreter der Ampel-Koalition das lange Zögern der Bundesregierung. SPD-Generalsekretär Kühnert bewertete das Vorgehen von Bundeskanzler Scholz als "politische Klugheit". Dieser habe nach einer langen Abwägung den richtigen Moment getroffen. Der FDP-Vorsitzende Lindner betonte, es sei richtig gewesen, auf Alleingänge zu verzichten und die Lieferung mit den Verbündeten abzustimmen.

Neben den Mardern wird die Deutschland der Ukraine auch ein Patriot-Flugabwehrraketensystem Verfügung stellen.

In einer ersten Reaktion verurteilte die russische Botschaft in Berlin die geplanten Lieferungen. Es handle sich um einen weiteren Schritt hin zur Konflikteskalation in der Ukraine.

