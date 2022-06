Die Panzerhaubitze 2000 ist das modernste Artilleriegeschütz in der Bundeswehr (IMAGO/Sven Eckelkamp)

Das kündigten Bundesverteidigungsministerin Lambrecht und ihre niederländische Kollegin Ollongren am Rande des NATO-Gipfels in Madrid an. Demnach liefern beide Länder jeweils drei Panzerhaubitzen. Lambrecht erklärte, damit gehe sie an die absolute Grenze dessen, was verantwortbar sei. Aber die Ukraine müsse jetzt unterstützt werden. Vor einer Woche hatte Deutschland die ersten sieben Artilleriegeschütze dieses Typs und damit erstmals ein schweres Waffensystem an die Ukraine geliefert.

Auf dem morgen beginnenden NATO-Gipfel soll es unter anderem um die Folgen des Ukraine-Kriegs gehen. Auch die Nord-Erweiterung um die Länder Schweden und Finnland ist Thema. Die Türkei hat ihren Widerstand gegen die Aufnahme inzwischen aufgegeben. Der finnische Präsident Niinistö sagte, Ankara werde die Einladung an Finnland und Schweden unterstützen, Bündnismitglied zu werden. Ein entsprechendes Memorandum sei am Abend nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg, Schwedens Ministerpräsidentin Andersson und dem türkischen Präsidenten Erdogan unterzeichnet worden.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.