In Deutschland leben laut einer Hochrechnung rund 65.000 Frauen, die von Genitalverstümmelung betroffen sind.

Wie die Organisation Terre des Femmes mitteilte, sind das rund zwölf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zudem seien mehr als 15.000 Mädchen gefährdet, Opfer von Genitalverstümmelung zu werden. Das sei ein Anstieg um 17 Prozent. Terre des Femmes mahnte neben Gesetzen und Strafverfolgung insbesondere mehr Präventionsarbeit an. Die Organisation verwendet für die Hochrechnung Zahlen des UNO-Kinderhilfswerks Unicef zu den Betroffenen in den Heimatländern sowie zu den in Deutschland lebenden Mädchen und Frauen.

