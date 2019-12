Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat der Bundesregierung gravierende Fehler in der Wirtschaftspolitik vorgeworfen.

Bei der Windenergie seien schon mehr Arbeitsplätze den Bach runter gegangen, als es in der Braunkohle gebe, sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". Er habe kein Verständnis dafür, dass die Bundesregierung eine Zukunftsindustrie mit globaler Perspektive vor die Wand fahren lasse. Zudem forderte der Grünen-Politiker, es müsse alles dafür getan werden, dass Deutschland ein Autoland bleibe – ein Autoland mit geänderter Mobilität und mit anderen Autos. Die Branche sei ein Pfeiler des Wohlstands. An die deutschen Autokonzerne gewandt sagte der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, er wünsche sich, dass sie jetzt - so wörtlich - "Gas geben" und der US-Elektroautohersteller Tesla "nur noch ihre Rücklichter sieht".