Fußball-WM

Deutschland mit Auftaktniederlage gegen Japan

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Gegen Japan unterlag die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick in Al-Rayan mit 1:2. Das Tor für Deutschland schoss Ilkay Gündogan per Foul-Elfmeter.

24.11.2022