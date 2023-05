Auch durch den hohen Auftragsbestand könnte Deutschland einer Rezession entgehen. (picture alliance/dpa/Martin Schutt)

Im Bericht der OECD, der sich auf die deutsche Wirtschaft bezieht, heißt es, in diesem Jahr erwarte man einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent. 2024 soll es demnach ein Plus von 1,3 Prozent geben. Gründe für die Entwicklung seien etwa die Entspannung in den Lieferketten und der hohe Auftragsbestand.

Im Umweltprüfbericht der OECD wird betont, dass Deutschland deutlich mehr tun müsse, um das selbst gesteckte Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Die CO2-Bepreisung sei zu niedrig und es gebe noch immer viele Subventionen und Steuervergünstigungen für fossile Energieträger. Die Gesamtsumme der umweltschädlichen Subventionen wird mit 65 Milliarden Euro angegeben. Die Zahl bezieht sich auf das Jahr 2018.

