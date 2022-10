Klimapolitik

Kohlekraftwerk von RWE (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums werden mehr als elf Millionen Zertifikate von Bulgarien, Tschechien und Ungarn erworben. Genaue Angaben zu den Kosten wurden nicht gemacht. Die Emissionszertifikate sollen ausgleichen, was Deutschland von 2013 bis 2020 zu wenig an Treibhausgasen eingespart hat. Ein erworbenes Zertifikat berechtigt zum Ausstoß von einer Tonne CO2. Das Geld aus Deutschland soll in den Ankaufländern in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden. Ungarn soll damit elektrisch betriebene Stadtbusse finanzieren, Tschechien Eigenheime energetisch sanieren und Bulgarien Schulen und andere öffentliche Gebäude modernisieren.

