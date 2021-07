Der Deutsche Wetterdienst geht nicht davon aus, dass es am Wochenende erneut zu einer Flutkatastrophe kommt.

In einzelnen Gebieten könne es allerdings Probleme geben, wenn etwa größere Regenmengen auf verstopfte Abflüsse träfen, zitiert die Deutsche Presse-Agentur eine Sprecherin. Der Wetterdienst warnt für den Abend und die Nacht für Teile Nordrhein-Westfalens vor starkem Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. In Rheinland-Pfalz wurden den Bewohnern besonders stark betroffener Gebiete Evakuierungen angeboten. Die Leiterin des Katastrophenschutzstabs erklärte, die Lage sei nicht vergleichbar mit derjenigen in der vergangenen Woche. Es gebe allerdings eine nicht mehr funktionierende Kanalisation. Deshalb könnten sich die Regenfälle anders auswirken als vor zehn Tagen.



An der beschädigten Steinbachtalsperre in Euskirchen wurden vorsorglich Pumpenkapazitäten bereitgestellt, um den Wasserstand unterhalb einer kritischen Höhe zu halten.



Sie können hier den Warnlagebericht des DWD einsehen.

