Dabei ist der Anteil der sehr guten Leser gestiegen. Die Schere zwischen starken und schwachen Schülern ist weiter aufgerissen. Die Unterschiede sind bei der Lesestärke so groß wie in kaum einem anderen Land.

Mal wieder macht eine wichtige Bildungsstudie außerdem deutlich: Wie gut Jugendliche lesen, schreiben und auch rechnen können, hängt stark von der sozialen Herkunft ab.

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Was muss sich bei der Leseförderung ändern? Was tun gegen die wachsende Bildungsungleichheit? Und was machen andere Länder in diesem Bereich anders und besser? Und wer ist Schuld am Pisa-Desaster?

Gesprächsgäste:

Alexander Lorz , hessischer Kultusminister und amtierender Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK)

, hessischer Kultusminister und amtierender Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK) Jörg Maas , Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen

, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen Kristina Reiss, Koordinatorin der PISA-Studie für Deutschland



