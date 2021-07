Die Oppositionsparteien Bündnis 90/Die Grünen, Linke und FDP drängen die Bundesregierung, das Land besser auf möglicherweise steigende Corona-Infektionszahlen im Herbst vorzubereiten.

Die Linken-Vorsitzende Wissler sagte dem Magazin "Der Spiegel", im vergangenen Sommer sei dies komplett versäumt worden. Sie verlangte mit Blick auf die Situation in den Schulen mehr Luftfilter und mehr Schulbusse. Es müsse alles getan werden, um eine weitere Welle zu verhindern.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte, die Bundesregierung dürfe sich auf den aktuell niedrigen Infektionszahlen nicht ausruhen. Sie forderte, sofort Teststationen an den Grenzen einzurichten und alle Urlaubsrückkehrer zu Tests zu verpflichten. "Wer aus Risikogebieten zurückkehrt, sollte zweimal getestet werden", sagte Göring-Eckhardt.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, verlangte mehr mobile Impfteams in der Fläche, um Unentschlossene besser aufzuklären und zu erreichen. Das gelte insbesondere für soziale Brennpunkte.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.