Die Parteienstruktur in Deutschland befindet sich nach Ansicht von Politik-Journalisten in einem Veränderungsprozess.

Offensichtlich werde dies an Auseinandersetzungen mit innerparteilichen Quertreibern wie Boris Palmer bei den Grünen, Hans-Georg Maaßen bei der CDU sowie Thilo Sarrazin bei der SPD, sagte Stephan Detjen, Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandradios in der DLF-Sendung "Zur Diskussion". Man befinde sich in einem Epochenbruch und Paradigmenwechsel. Parteienmilieus ließen sich nicht mehr so eindeutig definieren wie früher, erklärte Detjen.

"Parteien wollen nach außen homogen erscheinen"

Susanne Gaschke, Journalistin der Zeitung "Die Welt", sagte, als Reaktion auf diese Entwicklung wollten Parteien möglichst nach außen hin homogen erscheinen und zögen sich auf sich selbst zurück. Probleme würden selten thematisiert und Mitglieder, die ihre Finger in die Wunden lägen, würde man versuchen auszugrenzen.

"Parteien benötigen ein offeneres Verständnis ihrer selbst"

Die Chefredakteurin der Berliner Tageszeitung (taz), Ulrike Winkelmann, erläuterte, der Rückzug der Parteien auf sich selbst sei kontraproduktiv und gefährde die Parteien in ihrer Existenz. Vielmehr müssten sie darüber diskutieren, wie sie sich öffnen könnten. Es sei heute in der Parteienlandschaft noch durchweg so, dass Karriere nur diejenigen Mitglieder machten, die sich von Anfang an durch die Parteihierarchien nach Oben dienten. Eine klassische Parteikarriere sei nach wie vor das zuverlässigste Verhikel zur Macht. Winkelmann plädierte in diesem Zusammenhang für eine Öffnung des Parteienverständnisses. Die Zusammenschlüsse müssten beispielsweise auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger wie alleinerziehende Mütter oder Väter zugänglich sein. Gaschke ergänzte, die Rekrutierung der Parteimitglieder aus dem eigenen Milieu müsse ein Ende haben.

