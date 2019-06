Bundespräsident Steinmeier hat vor einer wachsenden Distanz zwischen ländlichem Raum und Städten gewarnt.

Diese dürfe nicht noch größer werden, sagte Steinmeier dem ZDF bei einem Besuch in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Er sprach sich für die Förderung besonders von moderner Infrastruktur aus, um Betriebe im ländlichen Raum zu halten und andere zur Rückkehr dorthin zu animieren und wirtschaftliche Zukunft zu ermöglichen.



Unter dem Motto "Land in Sicht - Zukunft ländlicher Räume" besucht der Bundespräsident verschiedene Regionen Deutschlands.