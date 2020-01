Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas reisen heute zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin nach Moskau.

Bei dem Arbeitsbesuch wird es vor allem um die Krisen in Iran, der Ukraine und Libyen gehen. Russland und Deutschland sind sich einig, das internationale Atomabkommen mit dem Iran möglichst fortzuführen. Beim Thema Libyen bemüht sich Deutschland im sogenannten Berliner Prozess, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Russland unterstützt General Haftar, der die von der UNO anerkannte Regierung stürzen will.



Zuletzt hatten sich Merkel und Putin Anfang Dezember beim Ukraine-Gipfel in Paris getroffen.