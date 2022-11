Geberkonferenz

Außenministerin Baerbock in Frankreich (Michel Euler / AP / dpa / Michel Euler)

Das Geld solle für den Ausbau erneuerbarer Energien und der kommunalen Infrastruktur sowie für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge eingesetzt werden, hieß es. Die französische Außenministerin Colonna verwies darauf, dass Moldau wegen der russischen Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine keinen Strom mehr aus dem Nachbarland beziehen könne. Zudem habe Russland seine Gaslieferungen in das Land stark eingeschränkt. Frankreich will Moldau mit 100 Millionen Euro unterstützen. Bei zwei vorangegangenen Konferenzen haben die Geber insgesamt 1,2 Milliarden Euro an Hilfen und Kredite für Moldau bereitgestellt.

Die Republik Moldau mit 2,6 Millionen Einwohnern gehört zu den ärmsten Staaten Europas. Ende Juni hatten die Staats- und Regierungschefs der EU dem Land den Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen.

