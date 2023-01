Bundesregierung gibt Finanzhilfen zum Schutz des Amazonas wieder frei. (Imago / Westend61)

Während des Brasilien-Besuchs von Bundespräsident Steinmeier und Bundesumweltministerin Lemke (Grüne) anlässlich Lulas Amtsantritt konkretisierte die Bundesregierung ihre Zusage: Sie gab 35 Millionen Euro für den Fonds zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes frei. Die "Frage, ob die Klimakatastrophe zu stoppen ist, wird sich unter anderem am Amazonas-Regenwald und zwar in den nächsten zehn Jahren entscheiden", betonte Lemke. "Deshalb ist es das Wichtigste, jetzt sehr schnell ins Handeln zu kommen und mit den vorhandenen Geldern tatsächlich die ersten Projekte zum Regenwaldschutz, zum Stopp der Entwaldung auf den Weg zu bringen."

Steinmeier und Lemke besuchten die Klima-Messstation Amazon Tall Tower Observatory , ein deutsch-brasilianisches Forschungsprojekt mittem im Regenwald. Auch der Besuch des Monitoringzentrums des Bundesstaats Amazonas zur Überwachung der Entwaldung stand auf dem Programm.

Amazonas-Schutzfonds

Der Schutzfonds war 2008 von der brasilianischen Regierung und der brasilianischen Entwicklungsbank BNDES ins Leben gerufen worden, um zusätzliche Mittel für den Schutz des Amazonas zu mobilisieren. Hauptgeber Norwegen hat zwischen 2009 und 2018 nach eigenen Angaben insgesamt umgerechnet etwa 790 Millionen Euro für die Reduzierung der Entwaldung gezahlt. Deutschland ist laut dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bereits mit rund 55 Millionen Euro an dem Fonds beteiligt. Die Zahlungen waren in der Amtszeit des bisherigen Präsidenten Bolsonaro gestoppt worden, weil diesem vorgeworfen wurde, die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes nicht zu stoppen. Als eine seiner ersten Amtshandlungen setzte der neue Staatschef Lula die Steuerungsgremien per Dekret wieder ein und reaktivierte den Entwaldungsbekämpfungsplan.

Brände und Rodungen

Das fünf Millionen Quadratkilometer große brasilianische Amazonasgebiet bindet gigantische Mengen an CO2 und ist Lebensraum vieler Arten. Dort werden auch große Teile der weltweiten Süßwasserreserven gespeichert. Von Juli bis Oktober ist in Amazonien Trockenzeit. Die Bauern haben sie stets genutzt, um bereits zuvor geschlagene Biomasse zu verbrennen und Platz für neue Soja-, Mais-Felder und Vieh zu schaffen. Rund 37.000 Brände hat Brasiliens staatliches Klimainstitut (Inpe) zwischen dem 1. und 25. September 2022 in der Amazonasregion registriert - so viele wie seit 2010 nicht mehr.

Seit der frühere brasilianische Präsident Bolsonaro 2019 die Regierung übernahm, hat die Abholzung von 7.500 auf zuletzt 13.200 Quadratkilometer zugenommen. Der neue Staatschef Da Silva will die Rodungen auf null senken. Naturschutzgebiete sollen unter seiner Regierung genauso streng überwacht werden wie die indigenen Schutzgebiete, die grüne Naturinseln inmitten der Zerstörung sind.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.