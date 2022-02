Bundeswehr-Soldaten in Litauen (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Damit stärke man die Nato-Ostflanke und sende ein klares Signal der Entschlossenheit an die Bündnispartner, sagte die SPD-Politikerin. Die zusätzlichen Soldaten könnten binnen weniger Tage in Marsch gesetzt werden. Den Bundestag habe sie zuvor über die Entscheidung informiert, erklärte Lambrecht weiter.

Verstärkung der Battlegroup

Derzeit sind in Litauen, rund 500 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stationiert. Deutschland beteiligt sich auch regelmäßig an der Luftraumüberwachung der Nato in den baltischen Staaten sowie in Rumänien, ist seit fünf Jahren Führungsnation beim Nato-Einsatz in Litauen und stellt etwa die Hälfte der 1.200 Männer und Frauen der multinationalen Einheit. Bundeskanzler Scholz wird am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten in Berlin empfangen. Dabei stehen die Ukraine-Krise und die Sicherheitslage in Osteuropa im Mittelpunkt.

Auch London handelt

Derweil kündigte der britische Verteidigungsminister Wallace an, weitere 350 Soldaten nach Polen zu verlegen. Die Verstärkung der Truppenpräsenz an der Grenze sende "ein starkes Signal, dass Großbritannien und Polen Seite an Seite stehen".

