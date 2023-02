Türkisch-syrisches Grenzgebiet

Die Bundeswehr liefert weitere Hilfsgüter in das türkisch-syrische Erdbebengebiet. (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Verteidigungsminister Pistorius und Innenministerin Faeser erklärten auf dem Militärflughafen Wunstorf, bereits heute würden erneut vor allem Zelte, Decken, Heizgeräte und Generatoren in die Türkei gebracht.

Nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 21.000 gestiegen. Zehntausende Menschen sind verletzt. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, wurden nach mehr als 100 Stunden noch Überlebende gefunden. Derweil gab die syrische Regierung an, Präsident Assad sei in die Katastrophenregion gereist und besuche ein Krankenhaus in Aleppo.

Die in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans will wegen des Erdbebens vorerst auf militärische Aktionen verzichten. Voraussetzung sei aber, dass der türkische Staat seinerseits auf Angriffe verzichte, meldet eine der Organisation nahestehende Nachrichtenagentur. Ankara bekämpft die PKK als Terrororganisation.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.